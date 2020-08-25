ЦИК призывает не откладывать подачу заявки на голосование на дому до дня выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) призывает граждан, которые не смогут 29 августа прийти на избирательный участок, не откладывать подачу заявки на голосование по месту нахождения или месту жительства до дня выборов в Рижскую думу, сказала председатель ЦИК Кристина Берзиня сегодня на пресс-конференции.

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Она отметила, что организация голосования по месту жительства избирателей будет одной из самых сложных задач на этих выборах. Один из способов такого голосования предусматривает, что члены избирательной комиссии свяжутся с избирателем по телефону и объяснят процедуру голосования. В этом случае, соблюдая безопасную дистанцию, будет проведена идентификация избирателя и выданы материалы для голосования.

Второй вариант - пройти в квартиру избирателя, однако в этом случае члены избирательной комиссии должны будут в обязательном порядке надеть респираторы и перчатки, сказала Берзиня.

При голосовании на избирательном участке, чтобы ускорить процесс, ЦИК рекомендует взять с собой приглашение Управления по делам гражданства и миграции, которое содержит порядковый номер избирателя в списке участка. Однако свой порядковый номер в списке можно будет узнать и на избирательном участке.

Избиратели 29 августа смогут голосовать на 156 избирательных участках Риги - как на своем, так и на любом другом избирательном участке. В то же время ЦИК рекомендует избирателям, если это возможно, приходить на свой участок. Людям, которые будут голосовать не на своем избирательном участке рекомендуется запланировать больше времени на процедуру голосования.

Как сообщалось, в день выборов, 29 августа, избирательные участки будут открыты с 7:00 до 22:00. В среду, 26 августа, участки будут открыты с 16:00 до 21:00, в четверг - с 9:00 до 16:00, а в пятницу - с 12:00 до 20:00.

Чтобы снизить риск распространения Covid-19, рижанам рекомендуется приходить на избирательные участки в масках. Одноразовые маски для лица также будут доступны на избирательных участках. Находясь на избирательном участке, люди должны держаться на расстоянии двух метров друг от друга. Избирателям также рекомендуется во время голосования пользоваться собственными авторучками.