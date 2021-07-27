ЦИК просит повысить зарплаты занятым в проведении выборов, под угрозой организация выборов в Сейм

Если оплата работы в избирательных комиссиях не будет конкурентоспособной, это может поставить под угрозу проведение выборов в Сейм в 2022 году, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Ведомство просит выделить дополнительно почти два миллиона евро на оплату труда организаторов выборов.

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В следующем году запланировано ввести электронный регистр избирателей, но из-за низких ставок оплаты труда работников избирательных комиссий, проект может оказаться под угрозой, так как не удастся привлечь соответствующих специалистов и укомплектовать часть комиссий избирательных участков, указали в ЦИК. Это может вынудить ЦИК закрыть часть избирательных участков или сократить время работы, что затруднит участие избирателей в выборах. Комиссию это не устраивает.

Проблемы с привлечением квалифицированных работников были и раньше, отмечает ЦИК. На выборах в Европарламент часовая ставка председателя комиссии составляла 4,40 евро, секретаря — 4,20 евро, а члена комиссии — 3,20 евро. В то же время средняя часовая ставка по стране составляла 7,14 евро, а в этом году минимальная часовая ставка составляет 3,13 евро.

"На выборах в самоуправления, когда работа комиссий оплачивалась из бюджета самоуправлений, в большинстве избирательных участков самоуправлений работники имели гораздо более высокие часовые ставки, чем на выборах государственного значения", — указано в письме комиссии.

ЦИК призывает Кабинет министров установить для председателя комиссии часовую ставку в пределах 7,78 — 11,97 евро, для секретаря — 7,00 — 10,10 евро, а для члена комиссии — от 6,00 до 7,78 евро. Кроме того, ведомство просит повысить размер компенсации затрат на питание с 5,69 евро до 8,00 евро.

Таким образом, в 2022 году власти должны дополнительно выделить 1 909 875 евро на организацию выборов в Сейм, а в 2024 году 1 823 886 евро на организацию выборов в Европарламент.