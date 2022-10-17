ЦИК утвердила результаты выборов в 14-й Сейм

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в понедельник утвердила результаты выборов в 14-й Сейм.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Наилучших результатов на выборах добилась партия "Новое Единство", получившая 26 мандатов в 14-м Сейме, за ней следует Союз зеленых и крестьян (СЗК) с 16 мандатами, "Объединенный список" с 15, Национальное объединение с 13, "За стабильность!" с 11, "Прогрессивные" с 10 и "Латвия на первом месте" (ЛПМ) с девятью мандатами.

От "Нового Единства" в Сейм избраны Кришьянис Кариньш, Эдгар Ринкевич, Андрей Юдин, Инесе Либиня-Эгнере, Хосам Абу Мери, Арвил Ашераденс, Занда Калниня-Лукашевича, Анда Чакша, Айнар Латковскис, Рихард Козловскис, Инга Берзиня, Андрей Целяпитерс, Раймонд Чударс, Мартиньш Дагис, Давис Мартиньш Даугавиетис, Мартиньш Фелс, Инесе Калниня и Ирма Калниня.

Кроме того, в парламент от "Нового Единства" прошли Янис Патмалниекс, Угис Ротбергс, Эвика Силиня, Агнесе Краста, Анна Ранцане, Янис Скрастиньш, Зане Скуиня и Агита Зариня-Стуре.

СЗК в следующем Сейме будут представлять Арманд Краузе, Август Бригманис, Виктор Валайнис, Улдис Аугулис, Андрис Берзиньш, Анита Браковска, Гундар Даудзе, Юрис Яковинс, Лига Клявиня, Лига Козловска, Гунар Кутрис, Дайга Миериня, Харий Рокпелнис, Андрей Вилкс, Каспар Мелнис и Янис Вуцанс.

Представителями "Объединенного списка" в следующем парламенте будут Эдвард Смилтенс, Раймонд Бергманис, Марис Кучинскис, Эдгар Таварс, Ингмар Лидака, Чеслав Батня, Атис Декснис, Андрис Кулбергс, Лаурис Лизбовскис, Дидзис Шмитс, Юрис Вилюмс, Линда Матисоне, Игорь Раев, Марис Спринджукс и Айва Виксна.

Райвис Дзинтарс, Инара Мурниеце, Илзе Индриксоне, Наурис Пунтулис, Артур Бутанс, Янис Домбрава, Янис Грасбергс, Александр Кирштейнс, Рихард Колс, Угис Митревицс, Эдвин Шноре, Эдмунд Тейрумниекс и Янис Витенбергс будут работать в парламенте в составе "Национального объединения".

От партии "За стабильность!" в Сейм избраны Алексей Росликов, Светлана Чулкова, Глория Гревцова, Илья Иванов, Игорь Юдин, Ефимий Клементьев, Дмитрий Коваленко, Наталья Марченко-Йодко, Виктория Плешкане, Виктор Пучка и Надежда Третьякова.

"Прогрессивных" в Сейме будут представлять депутаты Каспар Бришкенс, Скайдрите Абрама, Эдмунд Цепуритис, Антонина Ненашева, Лейла Расима, Яна Симановска, Андрис Спрудс, Андрис Шуваев, Атис Швинка и Эдгар Зелдерис.

В парламент от "ЛПМ" избраны Айнар Шлесерс, Олег Буров, Марцис Енцитис, Кристап Криштопанс, Вилис Криштопанс, Линда Лиепиня, Рамона Петравича, Ричард Шлесерс и Эдмунд Зивтиньш.

Выборы в Сейм оказались "роковыми" для политических сил "Для развития/За!" и "Консервативных", включенных в ныне правящую коалицию, а также для многолетнего лидера русскоязычного электората "Согласия" — эта партия не смогла преодолеть 5-процентный избирательный барьер и не прошла в парламент следующего созыва.

ЦИК отклонила поступившие к настоящему времени жалобы в связи с результатами выборов, в том числе жалобы четырех кандидатов в депутаты от партии "Согласие" и партии "Сила народной власти".

По заявлению "Согласия" Верховный суд возбудил дело относительно решения ЦИК, которым она отказала в пересчете бюллетеней "Согласия" выборах в 14-й Сейм, сообщили агентству LETA в суде.