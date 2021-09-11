ЦИК: выборы в Резекненском и Вараклянском краях прошли без значительных инцидентов

По данным ЦИК, выборы прошли спокойно, хотя были избиратели, которые выразили свое недовольство тем, что им не предоставили возможность проголосовать из-за не соблюденных ими самими формальностей.

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Представитель ЦИК Лаура Захарова пояснила, что эти случаи были связаны с ситуациями, когда жители не декларировались вовремя в соответствующем крае или не зарегистрировались для участия в выборах, если они владеют недвижимостью в соответствующем муниципалитете. Как показывает опыт ЦИК, такие ситуации на выборах бывали и раньше.

"Не было никаких существенных инцидентов, которые могли бы повлиять на результаты выборов", — сказала Захарова.

Сейчас на избирательных участках начался подсчет голосов. Планируется, что уже ночью краевые избирательные комиссии утвердят результаты выборов.

В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и ее предотвращению также подтвердили, что выборы в обоих краях прошли мирно.