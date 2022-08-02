ЦИК завершил прием списков. В выборах в 14-й Сейм примут участие 19 политических партий и объединений

2 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием списков кандидатов в депутаты 14-го Сейма. Всего в выборах примут участие 19 политических партий и объединений.

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Список партий

За места в 14-м Сейме будут бороться следующие партии и политические объединения:

Attīstībai/Par!

Politiskā partija "Stabilitātei!"

"Согласие"

"Прогрессивные"

"Новое Единство"

"Латвия на первом месте"

"Объединенный список" — Латвийская Зеленая партия, Латвийское объединение регионов и Лиепайская партия

Национальное объединение

"Каждому и каждой"

Русский союз Латвии

"Республика"

"Консервативные"

"Суверенная власть"

"Tautas varas spēks"

Tautas kalpi Latvijai

"Apvienība Latvijai"

"Kristīgi Progresīvā Partija"

"Vienoti Latvijai"

Розыгрыш номеров, под которыми партии пойдут на выборы, состоится в пятницу, 5 августа.

Кандидаты: кто идет в депутаты?

На 100 депутатских мандатов претендуют 1872 кандидата — 1 167 (63,7%) мужчин и 665 (36,3%) женщин.

Почти каждый 10-й кандидат — 9,9% — в возрасте 21-30 лет. В возрастной группе от 31 до 40 лет — 26,1%, 41-50 лет — 26,9%. В возрасте от 51 до 60 лет пребывают 22,4% кандидатов, 61-70 лет — 11,4%. Еще 2,5% кандидатов — в возрасте от 71 до 80 лет, старше 80 лет — 0,7% (12 человек).

У 74,6% кандидатов — высшее образование, у 23,6% — среднее, у 1,9% — основное.

У 41% кандидатов женаты или замужем, холосты — 8,2%, разведены — 3,5%, вдовцы — 0,8%. Любопытно, что большинство кандидатов — 46,5% — посчитали нужным скрыть свое семейное положение.

Весьма скрытны кандидаты, когда речь идет об их национальности. 31,1% или 570 кандидатов национальность не указали. Латышей — 59,9% или 1098 человек, русских — 5,9% или 109 человек. Все остальные национальности представлены менее чем 1% кандидатов.

Чаще всего в Сейм стремятся рижане — их 696 или 38% кандидатов. Даугавпилс как место жительства указали 60 или 3,3% кандидатов, Юрмалу — 71 или 3,9%, Лиепаю — 54 или 2,9%, Елгаву — 54 или 2,9%, Резекне — 28 или 1,5%, Вентспилс — 32 или 1,7%. Остальные кандидаты проживают в краях, а не в городах республиканского значения.