Цимдарс: Подготовка к выборам в Риге будет "хождением по лезвию"

Подготовка к выборам в Рижскую думу для сотрудников Центральной избирательной комиссии (ЦИК) будет подобна "хождению по лезвию", в интервью для газеты Diena сказал бывший руководитель ЦИК Арнис Цимдарс.

По мнению Цимдарса, два месяца на подготовку это очень короткий срок. До сих пор подготовка длилась четыре месяца. Он указал, что большая спешка несет в себе риски, а также станет вызовом как для комиссии, так и для политических партий и избирателей.

"Документы не должны содержать ошибок правописания в именах и фамилиях кандидатов, так как у этого могут быть далеко идущие и неприятные последствия", — указал Цимдарс, отметив, что были случаи, когда из-за неправильно напечатанного имени на бюллетени были подвергнуты сомнению все результаты выборов.

Помимо прочего, ЦИК должен за короткий срок организовать проверку сотни кандидатов в Управлении по делам гражданства и миграции, а также в Информационном центре МВД. К тому же комиссия занимается закупками, печатает бюллетени, обеспечивает конверты и обучает сотрудников избирательных комиссий.

Самой сложной задачей будет разработка макета бюллетеня. ЦИК должен будет проверить все списки, каждую подпись, каждую печать. "Эта объемная работа в тесные сроки создает благодатную почву для человеческих ошибок", — отметил Цимдарс. Тем не менее он положительно оценивает способности сотрудников ЦИК и уверен, что они справятся, хотя "в плане времени, это будет хождением по лезвию ножа".

Как уже сообщалось, 25 апреля пройдут внеочередные выборы в Рижскую думу.