Ципуле: еще слишком рано говорить об отмене ковидных ограничений
Foto: LETA

Пока еще слишком рано говорить об отмене ограничений из-за Covid-19, сказала в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.

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Комментируя предложение Министерства здравоохранения продлить чрезвычайную ситуацию после 11 января, она отметила, что действительно правильнее было бы подождать и вначале посмотреть, какими будут показатели заболеваемости после новогодней недели.

По словам Ципуле, ситуация в других странах свидетельствует о том, что и Латвия должна быть готова быстро принять ряд решений в отношении возможных ограничений, если показатели заболеваемости начнут быстро расти и больницам будет грозить перегрузка.

Глава "скорой" указала, что в настоящее время ситуация в больницах стабилизировалась, но с учетом высокой заразности омикрон-штамма в ближайшие месяцы у многих людей, которые попадут в больницы, коронавирус будет сопутствующим заболеванием, и это вызовет дополнительные трудности — нужно будет вводить специальный эпидемиологический режим и разрабатывать планы лечения.

Ципуле отметила, что в это время года распространяются и другие заболевания, в том числе грипп, и это еще одна причина, почему в скором времени медики могут столкнуться с трудностями в организации потока пациентов.

Служба готовится и к тому, что из-за высокой заразности омикрона заболеет большое количество работников скорой помощи, поэтому придется работать в сокращенном составе и с высокой нагрузкой.

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