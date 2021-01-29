Ципуле: если начнется третья волна Covid-19, в больницах могут оказаться до 3000 пациентов

Если в Латвии начнется третья волна Covid-19, во время которых общество начнет болеть более заразным видом коронавируса, то прогнозы показывают, что в стационары могут поступить от 2000 до 3000 пациентов, в интервью LTV сказала директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

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“Скорее всего, если эти прогнозы осуществятся, то проблемы будут очень серьёзными”, - сказала Ципуле, добавив, что отрасль делает всё возможное, чтобы подготовиться к этому сценарию. Если же новый штамм вируса не распространится, то Латвия в таком стабильно тяжелом состоянии может жить до весны, сказала глава службы.

В случае наплыва пациентов медики будут вынуждены применять принципы военной медицины и в первую очередь помогать тем, кто находится в наиболее тяжелом состоянии. На работу будут вызваны все доступные медики, в том числе работники частного сектора и студенты. Привлечение врачей будет на добровольных основах, но если ситуация станет критической, то механизмы привлечения будут более настойчивыми.

На данный момент в Латвии медленно и постепенно снижается заболеваемость Covid-19. Эпидемиологи предупреждают, что из-за нового, более заразного штамма коронавируса, необходимо продолжать соблюдать ограничения. В других странах Европы уже наблюдается третья вспышка заболеваемости, связанная с новыми вариантами коронавируса.