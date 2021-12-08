Ципуле: есть надежда, что к нормальной жизни сможем вернуться в следующем году

"Нужно надеется, что омикрон станет последней буквой греческого алфавита, с которой пришлось столкнуться в рамках пандемии Covid-19 и в следующем году мы сможем вернуться к более ли менее нормальной жизни", - заявила в передаче "Утренняя панорама" глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

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Оценивая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, глава cкорой признала, что она стабилизировалась, однако, по-прежнему в больницы ежедневно поступает несколько десятков пациентов с коронавирусом. Новый штамм вызывает опасения, так как он заразнее дельта-варианта, однако, одновременно непонятно, вызывает ли он более тяжелое течение болезни.

Работа СНМП постепенно возвращается в нормальное русло и жители могут смелее обращаться к медикам с жалобами, которые связаны не только с Covid-19 и опасными для жизни проблемами со здоровьем. "Мы вернулись к прежнему режиму работы и с надеждой смотрим на больницы, которые могут снова перепрофилироваться", - отметила Ципуле и призвала не задерживать медиков скорой просбами показать ковид-сертификат, так как в Службе неотложной медицинской помощи можно работать только с сертификатом.

По словам главы скорой, сейчас, когда на улице очень холодно, люди больше собираются в помещениях, где риски инфицироваться выше. В свою очередь, на праздники многие захотят навестить родственников и встретиться с друзьями, что также сопряжено с рисками. "Всегда нужно строго оценивать, какая ситуация в семье, в рабочем коллективе. Не всегда все зависит от правительства. Осторожность жителей помогла снизить распространение болезни", - отметила Ципуле.