Ципуле: хорошая погода на Лиго может способствовать увеличению числа несчастных случаев

Солнечная и жаркая погода на Лиго может способствовать увеличению числа несчастных случаев, так как у людей будет больше возможностей для развлечений, сказала агентству LETA директор Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле после мероприятия, посвященного безопасному празднованию Лиго и Янова дня.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Она отметила, что количество вызовов на Лиго неизменно высоко, и, несмотря на то, что СНМП и другие службы каждый год напоминают населению о безопасном праздновании, люди в целом не связывают эту проблему с собой, считая, что с ними ничего не может случиться.







По прогнозам Ципуле, в этом году, скорее всего, количество вызовов увеличится в связи с благоприятными погодными условиями. В жаркую погоду люди еще больше употребляют алкоголя, а воды — недостаточно. Также вызывают беспокойство дети, за которым нужно присматривать и вблизи костров, и у водоемов, поэтому в компании празднующих всегда должен быть взрослый, который не пьет и следит за детьми, подчеркнула руководитель СНМП.





Каждый год на Лиго в СНМП поступает два-три вызова о тонущих людях, которых удается спасти. Однако реальная статистика поступает позже, когда после праздников в водоемах находят тела людей.





"Утонуть можно даже в очень мелком водоеме, потому что у человека могут случиться судороги, он может поскользнуться, и, если он был пьян, то не всегда сможет выбраться из воды", — предупреждает Ципуле.





Отправляясь праздновать, нужно взять с собой аптечку, в которой обязательно должны быть марлевые повязки для остановки кровотечения, дезинфицирующие средства для обработки ран, холодные компрессы и жаропонижающие средства. Важно также не находиться долго на солнце, пользоваться солнцезащитными средствами и пить много жидкости, напомнила руководитель СНМП.





Статистика оперативных служб показывает, что празднование Лиго каждый год омрачается различными несчастными случаями — из-за неправильно разожженных костров или гриля возникают пожары, люди получают ожоги или погибают, подавившись едой, купаясь в состоянии опьянения или управляя автомобилем в нетрезвом виде.





За два праздничных дня в прошлом году в результате ДТП травмы получили 50 человек, двое погибли, а 60 водителей сели за руль в состоянии опьянения. По данным СНМП, около 600 человек получили различные бытовые травмы.



