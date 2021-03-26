Ципуле: меры по ограничению Covid-19 нельзя ослаблять

Поскольку растут не только некоторые показатели заболеваемости Covid-19, но и количество пациентов в стационарах, меры по борьбе с коронавирусом не следует ослаблять, заявила в "Twitter" руководитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Она выразила эту точку зрения в ходе дискуссии, инициированной социальным антропологом Клавсом Седлениексом, о планах правительства по смягчению ограничений. Седлениекс в четверг также заявил, что в настоящее время нет оснований говорить о смягчении ограничений, так как заболеваемость по-прежнему высока и, согласно принципу светофора, Латвия все еще находится в красной зоне.

Ципуле обращает внимание на увеличение количества пациентов с Covid-19 в больницах. Неделю назад их было 644, вчера 703. "Нет причин для паники, но расслабляться при таких данных означало бы игнорировать очевидное", - заявила глава СНМП.

Как сообщалось, сегодня Кабинет министров рассмотрит вопрос о смягчении ограничений после Пасхи и обсудит критерии введения локдауна в случае значительного роста заболеваемости Covid-19.