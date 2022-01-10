Ципуле: мы не можем смотреть в сторону смягчения ковидных ограничений
Foto: LETA

Латвии сейчас нельзя поглядывать в направлении смягчения ограничений. Такое мнение в интервью Латвийскому радио выразила директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.

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Она подчеркнула, что омикрон-штамм Covid-19 совершенно точно нельзя расценивать как более легкий по сравнению с предыдущими вариантами вируса, соответственно оснований для смягчения ограничений нет. Наоборот, следует быть очень осторожными.

По словам Ципуле, главная задача сейчас состоит в следующем: даже если "омикроном" придется переболеть всему обществу, нужно следить за тем, чтобы волна заболеваемости не была неконтролируемой и такой, которая перегружает систему здравоохранения.

На минувшей неделе в латвийских больницах можно было увидеть последствия новогодних выходных, когда госпитализаций стало больше. Медучреждения были вынуждены снова открыть дополнительные койки, но ситуация пока не критичная.

Сотрудники "неотложки" заметили тенденцию, что у "омикрона" много бессимптомных случаев, когда заболеваемость выявляют у людей, которые попали в больницу с другими недугами и травмами.

Количество тяжелых случаев коронавируса "держится стабильно". По словам Ципуле, это также доказывает, что нельзя утверждать, является ли этот вариант Covid-19 легче дельты.

В свою очередь, распространение "омикрона" среди сотрудников NMPD пока не вызывает трудностей, но нельзя исключать их появления в будущем, отметила Ципуле.

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