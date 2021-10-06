Ципуле: ночью у больниц стояли очереди из машин скорой помощи
Foto: LETA

Сегодня медики намерены уже в третий раз просить Министерство здравоохранения объявить чрезвычайную ситуацию. Ночью у больниц стояли очереди из машин скорой помощи, заявила в интервью в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

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По ее словам, перегружены также лаборатории и практики семейных врачей. "Мы видим, что с этим кризисом не удается справиться. На данный момент вопрос не стоит, надо ли, а когда будут введены ограничения. Это вопрос государственной безопасности, так как мы больше не можем гарантировать закрепленного в Сатверсме права на минимальную медицинскую помощь", — сказала Ципуле.

Она считает, что перекладывание политического решения о введении ограничений является перекладыванием ответственности на плечи людей.

Как уже ранее писал портал Delfi, накануне, 5 октября, три часа продолжалось заседание Совета по кризисному управлению. Политикам не удалось договориться о новых мерах эпидемиологической безопасности.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) сообщил порталу Delfi, что на собрании был заслушан достаточно "драматичный доклад" о прогнозах развития эпидемиологической безопасности, но никакие решения приняты не были.

По словам министра, сейчас идет работа над разными вариантами действий, а именно над тем, каким будет влияние ограничений, если они будут распространяться только на невакцинированных от Covid-19 жителей или же на всех — и привитых, и непривитых.

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