Ципуле: нужно искать решения по привлечению персонала в больницы
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Необходимо найти механизмы для привлечения в больницы персонала, особенно высококвалифицированного, заявила директор Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле.

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По ее словам, во время праздников готовность больниц предоставить койки для пациентов с Covid-19 была достаточно высокой, но ощущалась нехватка персонала. Ситуация особенно тяжелая с персоналом высокого уровня, который умеет работать с пациентами интенсивной терапии.

"Это центральный вопрос — как привлечь дополнительные ресурсы из всей системы. В основном больницы в настоящее время имеют дело только со своими собственными ресурсами, но в целом в системе доступны эти рабочие руки. Нам необходимо понять механизмы, как привлечь их туда, где это необходимо, и мы можем открыть дополнительные койки", — пояснила глава СНМП.

Она допускает, что специалистов можно привлекать из частных медицинских учреждений, учреждений, где сейчас ограничено оказание некоторых услуг, или амбулаторных отделений.

По словам Ципуле, больницы работают, чтобы привлечь студентов, студенты могут поддержать коллег в оказании помощи, но в случаях, когда требуется более высокий уровень помощи, необходимы опытные врачи.

"Текущие трудовые отношения и другие нормы в настоящее время действительно не позволяют назначать, мобилизовать, заставлять кого-то работать", — добавила руководитель СНМП.

Она также признала, что поиск механизмов будет непростым, потому что до этого на работу уже приглашались различные группы медиков, им были обещаны и выплачивались доплаты.

"В долгосрочной перспективе стоит подумать о масштабных решениях, потому что существующий персонал выгорает. Ситуация очень стрессовая, ее нельзя терпеть долго, и решения должны быть очень серьезными", — подчеркнула Ципуле.

Уже сообщалось, что число госпитализированных пациентов с Covid-19 в воскресенье составило 1180.

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LETA

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LETA

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