Ципуле: в приемных отделениях больниц ситуация нормализовалась
Foto: LETA

Ситуация в приемных отделениях латвийских больниц, которые ранее были перегружены из-за притока пациентов с Covid-19, нормализовалась, заявила на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией руководитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле.

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Говоря о текущем состоянии СНМП и больниц, Ципуле отметила, что врачи СНМП справляются с ситуацией, и возможна госпитализация тех пациентов, которые в ней нуждаются.

Отделения, созданные для пациентов с Covid-19, постепенно возвращаются к основным направлениям своей деятельности, сказала Ципуле.

Уже сообщалось, что в понедельник в латвийских больницах лечились 742 пациента с Covid-19.

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