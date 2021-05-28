Правительство Латвии уже на следующей неделе планирует разрешить работу всем торговым центрам в стране. Об этом в эфире передачи "Delfi TV с Янисом Домбурсом" заявил директор Госканцелярии Янис Цитковскис.

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Цитковскис руководит специальной координационной группой, которая вместе с экспертами анализирует список ограничений прежде чем они будут представлены правительству. По его словам, кумулятивный уровень заболеваемости Covid-19 упал ниже 320 случаев на 100 000 жителей (28 мая этот показатель составил 291,4 случая), и это значит, что во вторник, 1 июня, правительство примет решение открыть все торговые центры.

Другой участник дискуссии, глава кафедры эпидемиологии и общественного здоровья Рижского университета имени Страдыня Гиртс Бругис заявил, что решение правительства смягчать ограничения сначала для маленьких магазинов не имел под собой оснований. "С точки зрения эпидемиологии супермаркеты менее опасны, чем маленькие магазины", — заявил он, предположив, что решение правительства на самом деле было продиктовано социальными и экономическими аргументами. В розничной торговле занято очень много жителей страны. "Именно поэтому правительство, если я правильно понимаю, решило сначала открыть маленькие магазины. Но это было сделано за счет крупных торговцев", — заявил он.

Ранее уже сообщалось, что крупнейшие торговые центры Латвии готовы обратиться в Конституционный суд. 26 мая первый иск подал валмиерский торговый центр Valleta. Представители торговых центров утверждают, что правила Кабинета министров с 7 апреля создают неравную ситуацию между игроками отрасли и негативно влияют на торговцев, арендодателей, народное хозяйство и определенные группы общества. С 7 апреля были введены ограничения на работу торговых центров, площадь которых превышает 7000 квадратных метров.

Полная запись дискуссии в студии DELFI TV доступна здесь.