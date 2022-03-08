Citrus Solutions отозвало заявку на участие в строительстве Восточной границы; причина — экономический эффект санкций
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В связи с изменениями в возможностях приобретения материалов, возникших из-за санкций, строительное предприятие Citrus Solutions отозвало свою заявку на участие в укреплении Восточной государственной границы Латвии. В связи с этим ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) объявляет новый ценовой опрос, сообщил агентству LETA председатель правления VNĪ Ренарс Гришкевичс.

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Гришкевичс указал, что под влиянием нынешней международной политической ситуации существенно изменились риски строительства инфраструктуры латвийского-белорусской границы. Также санкции, наложенные на Россию и Беларусь странами мира, в том числе Латвией и ЕС, в течение нескольких дней изменили возможности поставок с рынка металлообработки и сырья, а также повысили затраты на топливо.

Поэтому SIA Citrus Solutions было вынуждено отозвать свою заявку на участие в закрытом ценовом опросе. VNĪ объявила о новом закрытом опросе цен. Строителей, подавших заявки на прыдущий опрос, вновь призывают участвовать, сказал Гришкевичс.

Строительные компании смогут подать новые предложения до вечера 11 марта. В результате нового ценового опроса ожидается корректировка стоимости работ. Сумма будет определена только после подачи и оценки предложений, указывает VNĪ. Строительство пограничного ограждения планируется начать в кратчайшие сроки, предусматривается сохранить текущие сроки строительства, поэтому привлечение новых строительных компаний к повторному исследованию цен не планируется.

По словам Гришкевичса, производитель необходимого сырья для Citrus Solutions сообщил о повышении цен на материалы и возможных проблемах с поставками материалов, в том числе металла, в связи с изменениями на рынке металлообработки. Санкции также повлияли на стоимость топлива.

В декабре VNĪ обратилось к 15 строительным компаниям с приглашением принять участие в проекте строительства Восточной границы. Интерес проявили 11 из опрошенных строителей. При оценке заявок оценивалась репутация строителей и объем выполненных строительных работ в 2020 году.

По итогам переговоров решение участвовать в ценовом опросе приняли девять компаний, шесть из которых подали свои заявки, в том числе, четыре компании — на участие во всех девяти этапов строительства.

В первом ценовом опросе самое выгодное экономически предложений на всех десяти этапах подала компания Citrus Solutions. Предложение этой компании оценивалось в 31,4 млн евро без НДС.

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