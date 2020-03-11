Цитсковскис: госучреждениям нужно тщательно оценить необходимость командировок сотрудников

Госучреждениям нужно тщательно оценить необходимость отправлять сотрудников в командировки, сказал агентству LЕТА директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Ситуация с распространением нового коронавируса Covid-19 обсуждалась на собрании государственных секретарей, и представители всех министерств договорились о рекомендациях для учреждений госуправления.

"Это и возможности удаленной работы, и целесообразность командировок. Мы договорились, что всем учреждениям госуправления нужно максимально отказаться от всех командировок или критически оценить необходимость поездок", — сказал руководитель Госканцелярии.

Как сообщалось, из-за распространения нового коронавируса министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призывает латвийцев взвесить необходимость поездок еще в 21 государство.

Ринкевич указал, что из-за опасности заразиться Covid-19 следует оценить необходимость поездок также в США, Австралию, Австрию, Бахрейн, Бельгию, Египет, Францию, Грецию, Ирак, Исландию, Канаду, Кувейт, Великобританию, Малайзию, Нидерланды, Норвегию, Испанию, Швейцарию, Таиланд, Германию и Швецию.

Ранее МИД рекомендовал латвийцам не посещать Китай, Южную Корею, Японию, Сингапур, Иран и Италию.