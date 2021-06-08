Цитсковскис: пересмотр мер эпидемиологической безопасности пройдет в четыре этапа

Пересмотр мер эпидемиологической безопасности будет проводиться в соответствии с четырехэтапным планом, сказал во вторник после заседания правительства руководитель группы оперативного управления, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.
Группа оперативного управления на этой неделе оценивает возможности пересмотра эпидемиологических мер, и правительство планирует принять решение по этому вопросу в четверг, 10 июня.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания правительства сообщил, что в четверг Кабинет министров обсудит пересмотр ограничений, но воздержался конкретизировать меры, которые могут быть пересмотрены.
Он положительно оценил тот факт, что заболеваемость Covid-19 в Латвии снижается, но напомнил, что она по-прежнему остается одной из самых высоких в ЕС.
Ранее Цитсковскис сообщил, что разработанный группой оперативного управления четырехэтапный план предусматривает, что при снижении 14-дневного кумулятивного показателя заболеваемости до 250 случаев на 100 000 населения могут быть разрешены индивидуальные занятия в спортивных залах, полностью разрешены все услуги красоты, а предприятия общепита могли бы обслуживать посетителей в помещениях.