Cкончался глава ЦC Древлеправославной Поморской церкви Латвии о. Алексий Жилко
Foto: LETA

Вечером 4 января после продолжительной болезни скончался глава Центрального Совета Древлеправославной Поморской церкви Латвии, многолетний наставник Даугавпилсской (1-й Новостроенской староверческой) общины о. Алексий Жилко.

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Как отмечает новостной портал Grani.lv, 13 декабря 2020 года о. Алексию исполнилось 75 лет, юбилейную дату церковнослужитель отметил в кругу семьи.

О. Алексий Жилко родился 13 декабря 1945 года в Риге, в староверческой семье. В 1984 году он был избран председателем совета Рижской Гребенщиковской общины.

В 1989 году о. Алексий вместе с семьей переехал в Даугавпилс, где много лет руководил Новостроенской староверческой общиной — одной из самых больших староверческих общин Латвии. Под руководством Жилко реконструировали моленный дом, позолотили купол.

Отец Алексий также возглавлял Центральный Совет Древлеправославной Поморской церкви Латвии, который координировал деятельность автономных старообрядческих общин Латвии.

За заслуги перед Латвией о. Алексий Жилко был награжден Орденом Трех звезд III степени.

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