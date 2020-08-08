ЦКПЗ: жители Латвии стали реже умирать от отравления алкоголем и в результате насилия

В прошлом году снизилась смертность жителей Латвии от отравления алкоголем и в результате насилия, свидетельствуют обобщенные Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) данные.

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В прошлом году смертность от алкогольного отравления составила 3,8 случая на 100 тыс. жителей, что на 1,1 случая меньше, чем в 2018 году. Всего в 2019 году от алкогольного отравления умерло 73 человека, а в 2018 году — 95. По-прежнему от алкогольного отравления умирают преимущественно мужчины. В прошлом году от алкогольного отравления умер 61 мужчина и 12 женщин.

Среди мужчин отравление алкоголем служит причиной смерти в 5,75 раза чаще, чем среди женщин. В прошлом году смертность мужчин от отравления алкоголем составила 6,9 случая на 100 тыс. жителей, а женщин — 1,2.

В 2019 году снизился также уровень смертности в результате насилия — в прошлом году он достиг 3,1 случая на 100 тыс. жителей, что на 0,8 случая меньше, чем в 2018 году. Мужская смертность в результате насилия почти в пять раз превышает женскую. По данным ЦПКЗ, в прошлом году в результате насилия скончались 48 мужчин и 11 женщин.