Cкупщики о латвийских грибах и ягодах: хороший урожай и цены тоже

Урожай грибов и ягод в этом году хорош, признают скупщики. По их словам, сбор лесных даров самым трудолюбивым дает вполне достойный доход — до 150 евро в день, сообщает rus.LSM со ссылкой на Службу новостей Латвийского радио.

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На урожай и предложение лисичек скупщики лесных даров, которые публикуют объявления в интернете, не жалуются. Да и цены в этом году неплохие, рассказывает Гатис из Риги: "Лисички — по 4,5 евро за один килограмм. Цена была и выше, была и ниже — она все время меняется".

В Екабпилсе закупочные цены немного выше, рассказывает женщина, которая сдает грибы и ягоды скупщикам: лисички по 5 евро за килограмм, черника по 2,40.

"Покупаем ягоды и грибы. Чернику по 2,3 евро. Если много сдают, то тогда есть небольшой бонус, а грибы покупаем по 3,5 евро. В прошлом году их было мало, в этом году много, хотя не столько, как было когда-то", — говорит скупщик из Вараклян Агрис.

Агрис покупает чернику в небольших (по меркам скупщиков) объемах: "Лично я, если 200 кг куплю, то это уже много. Бывало, когда 2-3 дня вообще никто ничего не привозил".

Юрис на Даугавпилсский рынок приехал из Ерсики, скупщикам свой лесной урожай не продает, потому что на рынке цена лучше.

"Очень хороший в этом году урожай черники. Только очень далеко нужно в лес заходить, а люди стали очень ленивыми, — делится он. — И мне очень жаль, что так много ягод и грибов погибает. Люди ленивые! Чего они так боятся в лесу? "Ковида" или зверей? Одно маленькое ведерко собирается примерно за 20 минут. На чернику цена очень хорошая, никогда такой не было. Ведерко продаю за 6 евро".

Урожай черники в целом по стране хорош, и усердный сборщик может в день заработать приличную сумму, говорит скупщик Гатис: "Те, кто собирают и как следует работают, могут в день в среднем заработать 150 евро. Они реально ездят, как на работу. Есть рекордсмены, которые зарабатывают и по 200 евро в день, и больше. Кто хочет заработать, тот и работает! А кто не хочет работать, тот всегда плачет, что ничего нет".

Все, что Гатис закупает (а это, говорит он, измеряется не килограммами, а тоннами), отправляется за границу.

"Тонны. Много тонн — все идет на экспорт. Только небольшая часть лесного урожая Латвии остается в Латвии — это перерабатывается, замораживается или используется на кухнях ресторанов", — говорит он.

Сейчас на подходе боровики, брусника и малина. А лисички и черника закупаются до сих пор.

Стоит отметить, что Служба госдоходов в этом году нелегальным скупщикам уделяет повышенное внимание. В свою очередь самим сборщикам неожиданного визита инспектора СГД ждать не стоит — если доход от сбора ягод и грибов не превышает 3000 евро.

Кстати, на экспорт отправляют не только привычные съедобные латвийские грибы, но и мухоморы. При этом специалисты настоятельно рекомендуют мыть лесные ягоды перед употреблением в пищу — чтобы не стать "домом" для эхинококка (опасного паразита) — и не собирать их рядом со звериными тропами или местами ночлега диких животных. А здесь собраны полезные советы, как не заблудиться в лесу и что делать, если все-таки заблудились.