Clean R: мы не главные виновники того, что в Риге не убран снег

В ведении предприятия SIA Clean R в Риге находится примерно 5% тротуаров в трех предместьях, поэтому делать компанию главным виновником того, что в столице не убирается снег — не корректно, заявил агентству LETA член правления Clean R Гунтарс Левицс.

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От имени компании Левицс принес извинения рижанам, которые в минувшие выходные с трудом передвигались по городским тротуарам. Ситуация сложная, но компания делает все возможное, чтобы ее разрешить в кратчайшие сроки, сказал член правления предприятия.

"В то же время я не могу замалчивать тот факт, что в ведении Clean R находится лишь около 5% тротуаров в трех предместьях Риги", — добавил Левицс.

Улицы, мосты и оставшиеся 95% тротуаров в Риге находятся в ведении муниципальных и частных предприятий, домоуправляющих и управляющих автостоянками.

Такая фрагментация не способствует эффективной и своевременной уборке снега, и неправильно выделять поставщика услуг, ответственного за 5% результата, как главного виновника сложной ситуации в городе, полагает Левицс.

Также представитель Clean R также указал на слова вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса ("Новое Единство") в эфире "Утренней панорамы" Латвийского ТВ: снегопад был очень сильным и толщина снежного покрова была больше, чем в предыдущие зимы.

По мнению Левицса, в борьбе с беспрецедентным количеством снега проиграли ряд стратегически важных поставщиков услуг — Рижский международный аэропорт, Latvijas dzelzceļš, Rīgas satiksme, предприятия, отвечающие за содержание улиц и мостов, получившие и штрафы.

Левицс подчеркнул, что серьезность ситуации была осознана сразу, и уже 3 декабря все находящиеся в распоряжении компании более 80 единиц техники и сотрудники были выведены на улицы. В тот же день на уборку от снега были брошены дополнительные силы, чтобы продолжить уборку тротуаров даже в чрезвычайной ситуации.

"До сих пор мы продолжали работать круглосуточно без перерывов, чтобы стабилизировать ситуацию. В настоящее время 80% тротуаров, обрабатываемых Clean R, не покрыты снегом. Тем не менее, мы продолжаем работать с максимальной загрузкой, чтобы обеспечить 100% результат", — сказал член правления Clean R.

Левицс сообщил, что в латвийском масштабе Clean R отвечает за уборку в общей сложности почти 700 километров улиц и дорог, а также более 1,82 миллиона квадратных метров общественных и частных территорий.

Он признал, что из-за сильного снегопада в течение недели были трудности с работой в Резекне, где компания также занимается уборкой тротуаров. В понедельник представители компании встретились с руководством Резекненской городской думы, и была достигнута договоренность о дальнейших шагах, включая проведение оперативных совещаний через день. Предполагается, что на этих совещаниях компания будет докладывать о проделанной работе, а "при необходимости сменит фокус" — согласно с инструкциями муниципалитета.

Левицс подчеркнул, что Clean R не отказывается от договорных доказательств, в том числе, от уплаты штрафов.

В Резекне, где ежедневно работают шесть единиц техники, уже удвоено количество задействованных в уборке снега машин.

Предприятие также продолжает расчищать от снега тротуары в Валмиере, Юрмале, Тукумсе и Лиепае, там проблем с коммуникацией нет.

Уже сообщалось, что сейчас согласно договору с Рижским самоуправлением предприятие Clean R убирает снег с 5% всех тротуаров города. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис пригрозил, что, если ситуация с уборкой снега не улучшится, самоуправление расторгнет договор с компанией.