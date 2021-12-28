Clean R не смогла вывезти более 3500 мусорных контейнеров из-за проблем с доступом

За последнюю неделю компания Clean R по разным причинам не смогла получить доступ и вывезти мусор из более чем 3500 контейнеров, сообщили агентству LETA представители предприятия.

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Clean R призывает клиентов пользоваться возможностью своевременно отказаться или подать заявку на вывоз дополнительных контейнеров в праздничный период с 31 декабря по 3 января.

Компания также обращает внимание на затрудненный, а в некоторых случаях невозможный доступ к контейнерам для мусора, что значительно осложняет вывоз мусора и может замедлить выполнение услуги. Поэтому жителей призывают к сотрудничеству, чтобы обеспечить своевременный и незамедлительный вывоз мусора.

"В период с 21 по 28 декабря мы не смогли получить доступ и вывезти более 3500 контейнеров. В основном мы не могли это сделать, поскольку контейнеры находились на закрытой территории или не были выставлены. Еще в 488 случаях мы смогли подойти к контейнерам, но они были пусты. Эту ситуацию мы связываем с тем, что многие клиенты выходные проводят вне дома и вывоз контейнеров не требуется, однако человек забыл об этом предупредить", — пояснил глава отдела по обслуживанию клиентов Clean R Рейнис Заранс.

По его словам, в таких случаях клиент должен платить за услугу, которая ему не нужна. Clean R призывает жителей, которые планируют отправиться в более длительные поездки в конце года, воспользоваться возможностью и до 30 декабря отказаться от вывоза мусора на определенный срок.

"Это поможет клиентам сократить расходы, а нам — работать эффективнее там, где услуга нужна", — заявил Заранс.

В то же время ситуация с непроходимыми дорогами и дворами на прошлой неделе по-прежнему была сложной — во многих местах мусоровозы смогли подъехать к контейнеру только со второго или третьего раза. Однако в компании признают, что бывают также случаи, когда из-за неубранных дворов, скользких дорог или необдуманно припаркованных автомобилей мусоровоз ездил за отходами даже пять раз, пока наконец не удавалось забрать мусор с шестой попытки.

"Всего мы зарегистрировали более 300 таких случаев — в 228 из них въезд во дворы микрорайонов Риги затрудняли автомобили, припаркованные на перекрестках или на проезжей части. Были случаи, когда машины были припаркованы перед контейнерами, закрывая к ним доступ. Поэтому в это время призываем жителей идти навстречу и уделить внимание тому, чтобы не тормозить получение существенных бытовых услуг", — указал Заранс.

В случаях, когда частный автомобиль припаркован возле многоквартирного дома, в Clean R предложили оценить, сможет ли мусоровоз безопасно проехать мимо транспортного средства.

В компании также отметили, что в связи с изменением погодных условий ситуация на региональных дорогах Латвии в течение декабря оставалась критической. Двигаясь по этим дорогам, тяжелая техника попадает в сложные и даже опасные ситуации.

По словам Clean R, обледенение и неочищенный снег уже затрудняют доступ мусоровозов к контейнерам частных домов как в Риге, например, в Дарзини, так и в регионах.

Учитывая прогнозы метеорологов об ожидаемой оттепели в эти выходные, ситуация на региональных дорогах может стать критически опасной, поэтому Clean R призывает клиентов к пониманию в случаях, когда мусор не вывозится по расписанию.