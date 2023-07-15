CleanR продолжает акцию: избавься от ненужных электроприборов и текстиля

Предприятие по услугам в области окружающей среды CleanR, продолжая акцию и в регионах, и в столице, призывает жителей бесплатно избавиться от ненужных и отслуживших свое электроприборов и текстиля.

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К рижанам продолжит выезжать мобильный пункт "Дней чистого дома", а в регионах совместно с самоуправлениями проводятся специальные выезды, рассказывает руководитель департамента управления бытовыми отходами CleanR Лиене Румпане.

В Риге ближайший "День чистого дома", когда специальный автомобиль отправится в определенный район столицы, состоится уже в это воскресенье, 16 июля, в Дзирциемсе, где с 10:00 до 18:00 он остановится по восьми адресам. Автомобиль по сбору отходов с 10:00 до 11:00 будет находиться на улице Кулдигас, 15; с 11:00 до 12:00 - на улице Консула, 1; с 12:00 до 13:00 - на улице Слокас, 60; с 13:00 до 14:00 - на улице Дзирциема, 24а; с 14:00 до 15:00 - на улице Дзирциема, 56/2; с 15:00 до 16:00 - на улице Слокас, 74; с 16:00 до 17:00 - на улице Даугавгривас, 74а; с 17:00 до 18:00 - на улице Даугавгривас, 56.

23 июля "День чистого дома" пройдет в Гризинькалнсе. Специальный автомобиль с 10:00 до 11:00 будет находиться на улице Закю, 7; с 11:00 до 12:00 - на улице Матиса, 89А; с 12:00 до 13:00 - в парке Зиедоньдарзс (со стороны улицы Матиса); с 13:00 до 14:00 - на улице Артилерияс, 40; с 14:00 до 15:00 - на улице Спаргелю, 10 k-1; с 15:00 до 16:00 - на улице Таллинас, 69А; с 16:00 до 17:00 - на улице Лабораторияс, 14; с 17:00 до 18:00 - на улице Пернавас, 44; с 18:00 до 19:00 - на улице Валмиерас, 43.

30 июля "День чистого дома" пройдет в Дарзциемсе, а 6 августа - в Кенгарагсе. Приглашаем следить за информацией об актуальных датах "Дней чистого дома" на сайте CleanR!

В свою очередь в регионах организуются Экодни, в рамках которых жители могут бесплатно сдавать большие и мелкие электроприборы. Ближайшее мероприятие запланировано 12 и 13 августа в Дагде.

Как сообщалось, в мобильном пункте "Дней чистого дома" жители могут сдать неразобранные электроприборы любого типа и размера - фены, холодильники, электрические зубные щетки, стиральные машины, мобильные телефоны и др. Приглашаем также сдавать текстильные изделия: шторы, полотенца, одежду, обувь и т. д., чтобы дать им вторую жизнь. Текстиль должен быть помещен в закрытые пакеты. В свою очередь в Экодень можно бесплатно сдать большую и мелкую бытовую технику, батарейки, аккумуляторы и шины.