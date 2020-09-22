Cлучаи Covid-19 выявлены в семи учебных заведениях, включая Латвийский Университет

В Латвии растет количество выявленных в учебных заведениях случаев "Covid-19", и сейчас зараженные зарегистрированы в пяти школах, в одном вузе и в одном детском саду, рассказал директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков. В Латвийском Университете агентству LETA подтвердили, что упомянутый им вуз - это ЛУ.

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Из выявленных в понедельник случаев один также связан со школой. Всего вчера Covid-19 выявлен у пяти детей школьного возраста.

По словам Перевощикова, в основном в учебных заведениях по одному случаю Covid-19, и заражение не происходило в учебных заведениях, но дети посещали их.

В одном случае произошло внутреннее распространение инфекции. Речь идет о классе, который ранее был отправлен на карантин.

Как сообщили в департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы, в последние дни случаи Covid-19 были выявлены в Ринужской средней школе и дошкольном учреждении "Блазминя". Школа и детский сад расположены в Вецмилгрависе.