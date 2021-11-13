Cлужба качества образования: не все школы соблюдают связанные с Covid-19 требования
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Государственная служба качества образования (IKVD) в ходе проверок пришла к выводу, что не все учебные заведения соблюдают меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения Covid-19.

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С 22 октября IKVD по заданию правительства проводит оценку соблюдения образовательными учреждениями мер эпидемиологической безопасности по ограничению распространения "Covid-19". В результате IKVD установила, что в образовательных учреждениях необходимо актуализировать правила по использованию масок и посещения учебных заведений третьими лицами, а также утвердить индивидуальный режим вентиляции учебных помещений.

Когда в ходе проверок сотрудники IKVD выявляют несоответствия, учебное заведение получает рекомендации по устранению нарушений.

К 9 ноября проверки прошли в 87 образовательных учреждениях, в том числе в 41 дошкольном учреждении, 41 общеобразовательном учреждении и 5 учреждениях специального образования.

IKVD призывает каждое учебное заведение особенно следить за использованием защитных масок сотрудниками. Часты случаи, когда персонал не использует или неправильно использует маски для лица, например, закрепляя маску под подбородком или закрывая ею только рот, а не рот и нос.

Также необходимо более тщательно следить за тем, как посещают учебное заведение лица, не являющиеся сотрудниками или учащимися данного учебного заведения. Лишь в нескольких учебных заведениях размещена информация о том, что посторонним для этого необходим действующий сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, и только в некоторых учебных заведениях сотрудников IKVD попросили их предъявлять.

В учебных заведениях должен иметься утвержденный режим вентиляции учебных кабинетов. Хотя, по данным IKVD, помещения в посещенных учебных заведениях проветриваются, не во всех из них разработан и определен режим вентиляции.

Проверки в учебных заведениях будут продолжены.

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LETA

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