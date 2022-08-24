Cмена поколений в школах: найти директора становится все сложнее

Новый учебный год станет первым не только для первоклассников, но и для значительного числа директоров общеобразовательных учреждений. Есть места, где поиск руководителя все еще продолжается или назначен только исполняющий его обязанности, пишет Diena.
Органы местного самоуправления признают, что найти подходящего директора - непростая задача, так как специалисты с соответствующим образованием и опытом не рвутся занять такую вакансию, которая чаще всего возникает после ухода на пенсию предыдущего руководителя.
Из-за смены поколений ситуация становится все более напряженной: в нескольких самоуправлениях пришлось объявлять конкурсы на должность директора не в одной, а сразу в нескольких школах и детских садах. Нередко - неоднократно.
В Риге, где средний возраст руководителей учебных заведений составляет 64 года, вакансии появляются регулярно. В настоящее время требуются директоры для трех школ и пяти дошкольных учреждений, сообщил представитель Рижской думы Раймонд Грантс. В других местах ситуация не менее напряженная.