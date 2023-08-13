Cобирают подписи за выделение стоянок для прокатных электросамокатов
Foto: LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за введение парковочных мест для прокатных электросамокатов.

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Автором идеи является Интс Буркевичс, который хочет изменить порядок парковки прокатных электросамокатов.

По мнению Буркевича, после использования электросамокатов их следует размещать на специально отведенных и обозначенных стоянках, чтобы не мешать при этом пешеходам и другим участникам дорожного движения.

Для обустройства стоянок потребуются информационные знаки и разметка на тротуаре.

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