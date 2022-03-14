Common Ground: на Андрейсале открывается центр помощи жителям Украины — с библиотекой, детской комнатой и садом

Биеннале современного искусства RIBOCA готовилась к открытию этой осенью. Но 24 февраля в Украине началась война, и команда приняла решение временно сменить род деятельности — сейчас RIBOCA направляет все свои ресурсы на помощь людям, которые пострадали от войны.



Так за неделю бывший вокзал на Андрейсале превратился в Common Ground — пространство с комнатами для отдыха и общения, библиотекой, местом для коворкинга и детской комнатой. Delfi поговорил с директором RIBOCA по стратегическому партнерству Инесcой Даболой и Анной Тян — жительницей Украины, которая оказалась в Риге и сейчас помогает обустраивать Common Ground.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Место, где можно рассказать свою историю



Большое светлое здание на Andrejostas 27 организации передал Рижский городской порт. Исторически оно использовалось как вокзал, неподалеку до сих пор сохранились железнодорожные пути, по которым от Common Ground можно легко добраться до трамвайной остановки. В течение года здание находилось в продаже, а теперь его сможет использовать Common Ground — за символические 10 евро до конца года.

Foto: Марис Морканс

"Мы занимались организацией биеннале, но после того, как утром 24 февраля Россия напала на Украину, стало понятно, что мы больше не можем продолжать делать то, что делали", — рассказывает директор стратегического партнерства RIBOCA Инесса Дабола.

В пятницу 25 февраля мы объявили, что фокусируем силы своей команды на то, чтобы помочь, как можем — сначала просто опубликовали номера своих личных телефонов — никто не звонил, но очень многие из Украины и России писали в телеграме, задавали вопросы.

Уже в субботу или в воскресенье появилась официальная информация о том, куда обращаться. Мне кажется, государство на данный момент очень оперативно и хорошо реагирует на кризис, помогает и с транспортом, и с жильем на первый период. Мы же решили сделать этот общественный центр местом, куда можно просто прийти поработать или поучиться, сходить на мероприятие, а главное — где всегда есть кто-то, с кем можно поговорить, кому рассказать свою историю.

Foto: Марис Морканс

Команда получила здание в среду, в четверг и пятницу обзванивали партнеров — кто может помочь с краской и мебелью, а в выходные здесь прошел первый субботник. "Мы о нем специально громко не объявляли, было ощущение, что если выставим в соцсетях, придет очень очень много людей. Мы и так планировали, что будет человек 50, а в итоге пришли около 100 человек — мы все помыли, перекрасили стенки, и вот сейчас собираем последнюю мебель.

"Как станет теплее, обязательно сделаем здесь сад, во время субботника его уже почистили, но нужно будет привести землю, засадить ее подсолнухами и другими цветами".

В Common Ground еще много работы, но команда считает, что нельзя затягивать с открытием. "Есть ощущение что не имеет смысла открывать этот центр в апреле, он нужен уже сейчас", — говорит Инесса Дабола.

Карта Common Ground: библиотека, фикус, кукольный театр



Первая комната, которую здесь обустроили — это детская, сюда заходят без обуви. Инесса рассказывает, что жители принесли уже много игрушек, но сбор продолжается: "Если какому-то ребенку понравится игрушка из детской, пусть и берет себе, не обязательно ее тут оставлять, многие ведь уехали из Украины почти совсем без вещей"

В главном холле Common Ground планируются концерты и дискуссии, организаторы ожидают, что программа мероприятий центра будет непрерывно пополняться. Например, добровольцы уже предложили провести занятия по робототехнике и кукольный театр.

В соседней комнате будет библиотека — сюда продолжают привозить книги на украинском, русском, латышском и английском языках, а еще организации подарили компьютеры и подключили интернет. Рядом комната с круглыми столами, и есть класс, где можно будет проводить уроки — например, латышского и английского языка, уже есть добровольцы, желающие это делать.

В центр также можно привозить растения — с этим обещали помочь ботанический сад Латвийского Университета, компания Easy pot и жители Латвии. "У нас есть фикус, который прислала восьмидесятилетняя женщина, она долго его выращивала и сейчас вот так захотела поддержать", — рассказывает Инесса.

Центр сотрудничает с Art Territory — платформой латвийских художников. Они привозят в Common Ground свои работы, и если их кто-то покупает, деньги сразу идут на пожертвование украинским жителям через ziedot.lv.

Маленькую комнату с правой стороны коридора сделали уютной — на случай, если кому-то потребуется уединиться, поговорить с юристом или с психотерапевтом. "Нам предлагают помощь многие терапевты, но мы не специалисты в этом, поэтому сотрудничаем с Фондом детской больницы — всех направляем туда, чтобы было понятно, какая нужна помощь и чего ожидать. Кстати, уже есть и терапевт из Украины, которая сможет проводить консультации на украинском языке", — говорит Инесса.

Foto: Марис Морканс

Есть игровая, здесь будут пазлы и настольные игры, и комната отдыха для малышей, где также можно будет устроиться в кризисные моменты. А со второго входа готовят пандус для коляски или инвалидного кресла. Также в центре планируется "бесплатный магазин" — сюда можно будет прийти и взять нужную вещь, например, теплый свитер.

По словам Инессы, в Common Ground еще до открытия потихоньку начинают приходить украинские жители — девочка Злата, которая приехала с мамой, и Анна Тян, у которой в Украине осталась часть семьи. "Анна пришла и сказала, что понимает, что мы еще не открыты, но она бы хотела помочь, просто чтобы что-то делать".

Анна Тян



"Мой муж — учитель йоги и медитации, он возит ретриты — и еще полгода назад мы запланировали один на Сейшелах, 17 февраля. Мы с детьми могли остаться в Киеве, но видимо, муж что-то почувствовал, сказал, что ему будет спокойней, если полетим вместе", — рассказывает Анна, с которой мы познакомились в центре Common Ground.

Foto: Марис Морканс

По ее словам, слухи о возможных военных действиях уже были в воздухе, но, конечно, никто не мог предположить, что все будет именно так. "Думали, может, снова начнут на границе отжимать территорию. Утром 24 февраля мы проснулись, а нам уже все знакомые написали, что началось", — вспоминает женщина.

В Латвии семья оказалась потому, что ученицы мужа живут в Риге — они сразу предложили приехать сюда вместе с ними. Кроме семьи Анны на ретрите были и другие жители Украины, рижанки помогли найти в Латвии дом на 12 человек.

"Мы приехали в Латвию раздетые, без ничего — и нам целую неделю каждый день привозили какую-то одежду. На мне сейчас из моего — только штаны, а шапку, куртку, обувь, и одежду для детей тоже — все отдавали знакомые знакомых", — говорит Анна.

В Common Ground она оказалась, потому что местные отправили публикацию о центре в Instagram. "В анкете я увидела адрес и решила не ждать, пока мне ответят, а просто прийти и спросить, чем могу помочь. Сказали, надо будет мебель собирать — ну окей".

"Мои родители живут за Киевом, там к счастью тихо — ну как, слышно, что летают ракеты. А брат с детьми переехал в Полтаву к родственникам жены, тоже по подвалам, в доме ночевать страшно. Я не знаю, как там люди сейчас живут.

Мы держались до последнего, но когда сели на самолет на Сейшелах, я поняла, что все домой летят, а мы в никуда. Мы очень хотим вернуться и верим, что все с нами будет хорошо, но вернуться пока что некуда", — рассказывает Анна.

Как помочь?



По словам Инессы, у всех, кто придет в Common Ground, будут разные потребности: кто-то будет искать работу, кто-то няню, а кому-то нужно будет общение.

"Никто точно не может представить, сколько военных беженцев прибудет в Латвию, но всем понятно, что это будет огромное количество людей — и я очень надеюсь, что желание помочь никуда не пропадет. Мы все надеемся что война закончится завтра, сегодня, сейчас, но даже если закончится, многим некуда возвращаться, и в это время мы должны принимать людей", — говорит Инесса.

Всех, кто хочет поддержать Common Ground, организаторы приглашают подписаться на социальные сети — если центру будет что-то нужно, первым делом об этом будет сообщаться именно там.

"Сегодня, например, спрашивали, где можно найти дешевый велосипед — может, это тоже целая история с велосипедами? Кто-то сможет отдать велосипед бесплатно или за небольшие деньги, чтобы люди могли их брать и пользоваться".

"Каждому, кто хочет помочь, нужно представить, как это — когда ты вдруг, не планируя, оказываешься в чужой стране, возможно, у тебя больше нет дома, нет знакомых, к кому обратиться", — говорит Инесса.

"Настоящие герои те, кто принимает беженцев у себя дома — это могут не все, но можно и просто пригласить в гости на чаепитие или ужин, или сделать пикник в парке", — добавляет представительница центра. Для таких целей в Common Ground будет доска с объявлениями — если кто-то хочет что-то предложить, можно будет оставить контакты.

По словам Инессы, Common Ground — это центр помощи украинским беженцам, но общество у нас большое и разное, хочется, но все чувствовали себя хорошо.

"Мы будем рады принять беженцев из Беларуси, и России — уже сейчас здесь находится российский журналист, который успел уехать от преследований. И если у кого-то есть идеи для центра — всегда можно нам писать. Это такой страшный гуманитарный кризис, и нам всем, как демократическому сообществу, нужно найти способ, как помочь людям, которые потеряли свою жизнь и дом из-за войны".