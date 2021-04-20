Covid-19: 688 новых заболевших, заболеваемость превысила 400 случаев на 100 000 жителей

За минувшие сутки было проведено 18 656 тестов на коронавирус, результаты 688 оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Получена информация о 15 умерших. Один из них принадлежал к возрастной группе 30-39 лет, двое — 50-59 лет, еще двое — 60-69 лет, четверо — 70-79 лет и шестеро — 80-89 лет.

Процент положительных результатов анализа составляет 3,7%. Кумулятивная заболеваемость выросла до 403,2 случая на 100 000 жителей. Самый низкий показатель за последнее время был 7 апреля: 330,6 случая на 100 000 жителей.

Количество госпитализированных при этом немного снизилось: с 702 в воскресенье до 685 в понедельник. За сутки было госпитализировано 86 человек и выписано 93.

Из тех, кто сейчас находится в больницах, 78 находятся в тяжелом состоянии, 607 - в среднетяжелом.

Всего с начала пандемии в Латвии заболели 112 244 человека. За все время из больниц выписались 11 174 пациента с коронавирусом. 2071 человек скончался.