Covid-19: больницы пересматривают алгоритмы госпитализации, готовятся к росту заболеваемости среди детей

"Дельта"-вариант Covid-19 побудил больницы пересмотреть алгоритмы госпитализации, сообщает передача LTV "de facto". С ним болезнь развивается стремительнее, убивает быстрее, кроме того, чаще страдают молодые люди и дети.

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На данный момент в Латвии доминирует "дельта"-вариант нового коронавируса, который считается в два раза более заразным, чем его предшественник британский "альфа"-вариант. То есть, один больной может заразить в два раза больше людей, чем раньше. Например, эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) заметили, что если раньше при появлении коронавируса в домохозяйстве заболевала лишь часть людей, то сейчас заболевают все.

"Самое печальное то, что […] в отличие от прежних случаев, этот новый штамм больше цепляет молодых людей. По сравнению с прежними формами ход болезни часто стремительнее. Если раньше пациенты лечились по нескольку месяцев и, к сожалению, большая часть умирала, то новые варианты настолько опасны и так быстро развиваются, что умирают не через несколько месяцев, а уже за неполную неделю", — пересказал журналистам свой разговор с американскими коллегами реаниматолог Восточной больницы Роберт Сташинскис.

С тех пор как "дельта"-вариант стал доминирующим в Латвии начала расти заболеваемость. 82% больных — не привиты от Covid-19. Учитывая низкий охват вакцинации в стране, новому штамму есть где разогнаться.

В сфере здравоохранения пока надеются, что рост заболеваемости не приведет к перегрузке больниц. Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле отметила, что пока показатели госпитализации не растут так, как это было во время третьей волны, а люди попадают в больницы в менее тяжелом состоянии. Однако согласно опыту других стран, "дельта"-вариант ведет к росту заболеваемости среди детей. К этому готовится и Латвия, разрабатывая новые алгоритмы госпитализации детей. Например, планируя конкретное число детских коек в региональных больницах. Медиков больше всего беспокоит объем потенциальных новых пациентов.

"У детей любой нам известный вариант протекает в более легкой форме", — говорит руководитель Детской клинической университетской больницы Даце Гардовска. "Если заболевших детей много, то тяжелые формы могут встречаться чаще", — указала глава больницы, отметив, что у больницы и без Covid-19 есть другие проблемы, которые нужно решать.

Врач призывает не недооценивать легкую форму коронавируса, так как сейчас Детская больница сталкивается с так называемым "длинным Covid-19" у детей. "Там и когнитивные нарушения, группа физических нарушений, на что дети приходят жаловаться к нам и дальше мы их направляем к специалистам. […] Мы заметили, что дети, несмотря на легкое течение болезни, не выздоравливают так быстро", — указала Гардовска.