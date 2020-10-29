Covid-19 больны 14 работников Рижской Восточной больницы
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Covid-19 в настоящее время больны 14 работников Рижской Восточной клинической университетской больницы, а 34 находятся на карантине, рассказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 руководитель больницы Имант Паэглитис.

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Он подчеркнул, что любое распространение Covid-19 внутри больницы до сих пор удавалось сдерживать. "В больнице не зафиксировано ни одной цепочки распространения", — сказал Паэглитис.

Он отметил, что медицинский персонал очень строго соблюдает требования эпидемиологической безопасности и пользуется индивидуальными средствами защиты, чтобы ограничить распространение инфекции.

По словам Паэглитиса, отсутствие любого врача, медсестры или санитара влияет на работу больницы, так как нагрузка на остальной медперсонал возрастает.

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LETA

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