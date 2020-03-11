COVID-19: Что означает пандемия и что это меняет?

Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса COVID-19. Решение было связано с значительным ростом новых случаев заболевания за последние две недели. Портал DELFI объясняет, что это значит.

Что такое пандемия?



Пандемия - это всемирное распространение нового заболевания. Ещё до недавнего времени ВОЗ избегала того, чтобы называть COVID-19 пандемией, но за последние две недели число стран, затронутых новым коронавирусом выросло в три раза и достигло 114 стран. Теперь это официально является пандемией.



Это что-то существенно меняет?



На данный момент - нет. ВОЗ не меняет своей оценки опасности вируса, рекомендации также остаются прежними. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время пресс-конференции сообщил, что страны должны активировать свои механизмы реакции на чрезвычайные ситуации, коммуницировать с людьми о рисках и методах защиты, а также изолировать, тестировать и лечить каждого больного COVID-19 и всех людей, с которыми он контактировал.

“Я напоминаю всем странам, что мы призываем подготовить больницы, защищать и обучать своих медиков и приглядывать друг за другом”, - заявил Гебреисус.

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Латвии Уга Думпис в своем твиттере сообщил, что “сообщение о пандемии не меняет нашу ситуацию. По-прежнему надо надеяться, что лыжники и путешественники будут разумны”. Он отметил, что Южной Корее удалось так быстро справиться со вспышкой коронавируса благодаря тому, что люди там оставались дома.

Министерство здравоохранения в своем твиттере также сообщило, что "на данный момент остаются в силе попытки каждой страны ограничить распространение COVID-19 в соотвествии с ситуацией на месте".

Тем не менее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш созвал заседание Совета по кризисному управлению, чтобы обсудить решение ВОЗ объявить COVID-19 пандемией. Заседание состоится в четверг, 12 марта.

Как уже сообщалось, на данный момент в мире зафиксировано более 118 000 случаев заражения COVID-19, вирус затронул 114 стран. 4 291 человек умер. В Латвии зафиксировано 10 случаев заражения и около 200 человек находятся на карантине.