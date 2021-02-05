Covid-19: каждый пятый скончавшийся умирает у себя дома
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Каждая пятая жертва Covid-19 скончалась по месту жительства — дома или в центре социальной опеки. К такому выводу, анализируя свидетельства о смерти, пришел Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Специалисты пока не могут ответить, умерли эти люди из-за того, что не обратились к врачу, или же скончались после выписки из стационара. Рекомендации по выписке появились лишь примерно две недели назад, сообщает rus.LSM.lv.

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Число летальных исходов пациентов с подтвержденным Covid-19 превышает 1200. В конце 2020 года коронавирус стал второй по распространенности причиной смерти — после заболеваний сердечно-сосудистой системы, обогнав онкологию и др.

«Пока нет анализа, были ли все эти пациенты ранее госпитализированы. Я не могу комментировать, был ли человек слишком рано выписан, или он вообще не был в больнице», — сказала представитель ЦПЗК Санта Пилдава.

Данные Национальной службы здоровья показывают, что иногда из больниц выписывают больше, чем принимают на лечение. И.о директора по врачебной части Восточной больницы Юрис Николаенко указал, что решение о выписке пациентов принимается индивидуально, в зависимости от состояния здоровья. Например, некоторых пациентов с жалобами можно выписать раньше, если дома о нем кто-то позаботиться. А других, кто живет один, держат дольше.

Главврач Елгавской больницы Солвейга Абола признала, что иногда приходится выписывать не до конца выздоровевших пациентов или же перевести их в Добеле или Бауску, чтобы освободить место для новых пациентов.

Представитель Минздрава Санита Янка рассказала, что рекомендации появились в последние две недели, и являются общей работой ведущих специалистов и университетов. Ранее каждая больница сама решала, когда уже можно выписывать, а когда еще нужно лечить.

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Центр профилактики и контроля заболеваний
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