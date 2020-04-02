Covid-19 констатирован у работника еще одного социального центра и клиентки пансионата

В болдерайском центре социального ухода и реабилитации Stella maris коронавирусом заболела очень пожилая клиентка, а в частного центре социального ухода Allaži под Сигулдой Covid-19 констатирован у одного из работников.

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По информации Передачи Panorāma на LTV, пенсионерка из Stella maris сначала болела бессимптомно, а потом была госпитализирована из-за затрудненного дыхания, и в больнице подтвердился диагноз.

Агентство LETA сообщает, что по рекомендации Министердства благосостояния на коронавирус проверили всех работников и клиентов, у которых были симптомы Covid-19, и у одного из работников тест оказался положительным.

Также 2 апреля сообщалось, что коронавирус был подтвержден у трех работников и одного клиента центра социального ухода Eleja в Елгавском крае. В целях предосторожности было принято решение закрыть детский сад, находящийся во втором корпусе здания.