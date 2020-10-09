Covid-19 констатирован у шести пограничников, еще 22 в самоизоляции

У шести сотрудников Государственной пограничной службы выявлен коронавирус. Еще 22 пограничника — их контактные лица — отправлены в самоизоляцию, сообщает LETA со ссылкой на представителя Пограничной службы Кристине Петерсоне.

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По ее словам, все они служат на восточной границе.

Вспышку среди пограничников подтвердил и глава МВД Сандис Гиргенс на заседании правительства, однако не указал их количество. Он сказал, что сейчас, чтобы укомплектовать остальные пограничные пункты, нужно закрыть один из них, однако Петерсоне рассказала журналистам, что пока что ни один пограничный пункт закрывать не собираются, и Пограничная служба справляется со своими функциями.

Сейчас отозваны люди из отпусков.