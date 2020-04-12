Covid-19 констатирован в еще пяти регионах Латвии

За последние сутки коронавирус констатирован еще в пяти регионах — Ропажском, Лиелвардском, Мазсалацском, Беверинском и Приекульском, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ).

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Больше всего новых заболевших в Риге — там вирус обнаружен у восьми человек. Всего в столице болеет уже 356 человек. На втором месте по числу заболевших находится Юрмала: их 32, за минувшие сутки прибавился один. В Елгаве, которая находится на третьем месте, число заболевших уменьшилось на одного, и сейчас заразившихся в городе 22.

Коронавирус констатирован в 63 самоуправлениях. За минувшие сутки было проведено 418 тестов и выявлен 21 новый случай, всего в стране диагноз подтвержден у 651 человека, а анализы сдали 28 214 человек.

43 человека находятся в больнице, двое в тяжелом состоянии, 41 в среднем. В субботу сообщалось о двух новых умерших, у которых был диагностирован коронавирус, а всего умерло пять инфицированных.