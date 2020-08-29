Covid-19: латвийцев призвали тщательно взвесить необходимость поездок в Литву и Эстонию

Принимая во внимание рост заболеваемости Covid-19 в Литве и Эстонии, необходимо тщательно взвесить необходимость поездок в эти страны, а если поездка действительно необходима, соблюдать все меры предосторожности, заявила агентству ЛЕТА представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая.

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Возвращаясь в Латвию из стран, где кумулятивная заболеваемость Covid-19 за последние 14 дней превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей, необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Список этих стран ЦПКЗ обновляет еженедельно - по пятницам.

Вчера Литва избежала попадания в список стран высокого риска, потому что показатель заболеваемости там составлял 15,5 случая на 100 тыс. жителей. Однако в субботу, согласно данным европейского ЦПКЗ, Литва установленный порог превысила - кумулятивная заболеваемость Covid-19 за последние 14 дней там на сегодняшний день составляет 16,4 случая на 100 тыс. жителей. В Эстонии заболеваемость увеличилась с 11,4 до 12,5 случая.

На вопрос, может ли латвийский ЦПКЗ изменить список стран высокого риска раньше следующей пятницы, включив туда Литву, Арая ответила, что похожие ситуации случались и с другими странами. По ее словам, ситуация постоянно меняется и ЦПКЗ на данный момент актуализирует список раз в неделю - по пятницам.

Арая подчеркнула, что ЦПКЗ в любом случае рекомендует пересмотреть необходимость поездок за границу, потому что список стран высокого риска постоянно расширяется.