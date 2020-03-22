Covid-19: латвийцы вернулись в Ригу из Киева на спецпоезде (ФОТО)

В воскресенье, 22 марта, утром специально назначенным поездом из Киева в Ригу вернулись 18 жителей Латвии, информирует Latvijas dzelzceļš.

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Все пассажиры дали подписку в обязательной 14-дневной изоляции, а сразу после высадки из поезда им предоставлена возможность сдать анализы на заболевание Covid-19.

Вечером поезд отбывает в Киев, чтобы доставить домой жителей Украины.

Репатриационный рейс для жителей Украины и Латвии организовали дочернее предприятие Latvijas dzelzceļš - LDz Cargo, совместно с украинской госкомпанией "Украинская железная дорога" ("Укрзалiзниця").