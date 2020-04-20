Covid-19: МИД Латвии сэкономил на командировках 200 000 евро

Министерство иностранных дел (МИД) во время чрезвычайного положения за счет отмененных командировок сэкономило 200 тысяч евро. Это 10% от предусмотренных на эти цели средств, сообщил пресс-секретарь министерства Янис Бекерис.

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Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш издал резолюцию, в которой поручил министрам пересмотреть расходы государственных учреждений и направить неиспользованное финансирование на меры по уменьшению последствий эпидемии Covid-19.

"Из-за пандемии "Covid-19" в этом году отменен целый ряд мероприятий. Я поручил министрам пересмотреть расходы государственных учреждений. Неиспользованное финансирование правительство направит на уменьшение последствий пандемии "Covid-19". Я призвал к этому и независимые государственные учреждения", — сказал Кариньш.

Министры должны предоставить информацию о неиспользованном финансировании министру финансов Янису Рейрсу, который ее обобщит и подаст правительству проект решения о перечислении этих средств в бюджетную программу "Средства на непредвиденные случаи".

Как сообщил пресс-секретарь МИД, в соответствии с резолюцией министерство в настоящее время анализирует позиции, по которым можно сэкономить средства.