Covid-19 могут быть заражены еще несколько сотрудников Сейма
Foto: Saeimas administrācija

Covid-19 могут быть заражены еще несколько сотрудников Сейма, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

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На этой неделе стало известно о случае заражения в юридической комиссии Сейма. По неофициальной информации, Covid-19 затронул также комиссию по делам государственного управления и самоуправлений. Среди депутатов зараженных нет, но они есть среди консультантов.

Руководитель комиссии Сейма по народному хозяйству Ральф Немиро допускает, что риску инфицирования подвергалась и руководимая им комиссия. Комиссия работает в смешанном очно-удаленном режиме, но в середине октября на заседании побывали все депутаты.

Ни сам Немиро, ни депутаты комиссии пока не делали тесты на Covid-19. Пока что тестируются консультанты, работа которых в основном была очной.

Как ранее сообщалось, Covid-19 обнаружен у одного из работников юридической комиссии Сейма. Факт заражения был подтвержден 29 октября, и пока это единственный инфицированный в Сейме.

В пресс-службе сообщили, что проведена дезинфекция помещений, где находился заболевший сотрудник. Сейм продолжит сотрудничество с Центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы выяснить и устранить риски дальнейшего распространения инфекции.

Заседания парламента и комиссий в настоящее время проходят удаленно.

Как сообщили в Новой консервативной партии, на самоизоляции находятся работавшие в юридической комиссии представители этой партии Юрис Юрашс и Янис Бутанс.

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус Сейм
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