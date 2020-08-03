Covid-19 не повлиял на удовлетворенность латвийцев своей жизнью

По сравнению с июлем прошлого года удовлетворенность жителей Латвии своей жизнью снизилось всего на 0,03 пункта, свидетельствуют данные Центра исследования общественного мнения SKDS.

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Директор SKDS Арнис Кактиньш опубликовал графики того, насколько латвийцы довольны своей жизнью и насколько они чувствуют, что распоряжаются своей жизнью.

По шкале от 0 до 10 латвийцы в среднем довольны своей жизнью на 6,90 пункта (в июле прошлого года были довольны на 6,93 пункта). Несмотря на вызванный коронавирусом кризис, латвийцы все равно довольны жизнью больше, чем до 2017 года.

Несколько сильнее снизился индекс "уверенности" — если раньше степень того, насколько они распоряжаются собственной жизнью, жители Латвии оценивали в среднем на 7,39 пунктов, то сейчас — на 7,25.