Covid-19 обнаружен у одного из работников Детской больницы, медучреждение продолжает работу

В Детской клинической университетской больнице у одного из работников выявлен Covid-19, сообщила агентству LETA представитель больницы Уна Греневица.

На пресс-конференции член правления больницы Зане Страуме сказала, что оказание медицинских услуг ни в коем случае не прекращается.

Заболевший медик работал в третьем отделении больницы. Составлен список работников, которые были связаны с этим отделением, и они будут отправлены на карантин. Всех, кто работал в третьем отделении, проверят на коронавирус.

Причина, по которой заразился этот человек, пока не установлена, хотя, по словам представителя больницы, в медучреждении уже лечились пациенты с Covid-19. Их было немного, и их симптомы были лёгкими.

Пациенты больницы предупреждены о случившемся. Те, кто может продолжать лечение дома, выписаны, те, кому необходимо оставаться в больнице, переведены в инфекционное отделение.

Как сообщалось, Covid-19 ранее был также выявлен у пациентов в Рижской Восточной больнице и больнице Страдиня.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано девять новых случаев Covid-19, а общее количество заболевших составляет 748 человек.