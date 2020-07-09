Covid-19 подтвержден у клиента резекненской гостиницы, гражданина Германии
Foto: F64

На этой неделе заражение Covid-19 подтверждено у одного из клиентов гостиницы Резекненского олимпийского центра Restart — гражданина Германии, рассказал руководитель отдела общественных отношений Резекненской думы Карлис Позняков.

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О позитивном тесте руководству гостиницы сообщили во вторник. Клиент был немедленно изолирован, и предприятие, которое он представляет, обеспечило транспорт к месту карантина.

Персонал гостиницы, который общался с заболевшим, отправлен на домашний карантин, помещения гостиницы продезинфицированы.

По данным агенства LETA, заболевший гражданин Германии общался с двумя клиентами гостиницы, которые также помещены на карантин.

Гостиница продолжает работать. Также этот случай не повлиял на работу самого олимпийского центра, сказал Позняков.

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LETA

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