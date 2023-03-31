Covid-19 прошел, а суды продолжаются: государственные ресурсы тратятся впустую

Хотя граждане Латвии имеют право отстаивать свое мнение в суде, в некоторых случаях судебные разбирательства можно считать бессмысленными, пишет NRA. Издание проводит в качестве примера судебные процессы, в которых жители оспаривают решение правительства двухлетней давности: о том, что условием сохранения работы должно быть наличие действующего сертификата о прививке от Covid-19.

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Сейчас такой сертификат уже не нужен, его нигде не просят предъявить. Однако суды различных инстанций и ответственное Министерство здравоохранения, а также правительство продолжают рассматривать десятки споров, которые связны с "ковидными" сертификатами.

Почти каждую неделю правительство рассматривает несколько дел в закрытой части заседания — заключения, подготовленные юристами Минздрава для судов различных инстанций, в которых те дают оценку ранее действовавшим ограничениям на работу без сертификата Covid-19.

Юристы Минздрава поясняют, что в 2021 году правительство утвердило требования к работникам о наличии сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании"Covid-19 для выполнения своих обязанностей во время чрезвычайной ситуации. Заявления в суд стали поступать сразу же после принятия этого приказа.

Большой общественный резонанс получило судебное разбирательства с участием чиновников Министерства благосостояния. Но судиться продолжают и работники сферы образования, внутренних дел и различных других. С момента вступления приказа в силу суд возбудил около 300 дел. В Минздраве рассказали, что сразу после распоряжения Кабмина, то есть, осенью 2021 года, было 180 дел, а весной 2022 года — конкретно после 1 марта 2022 года, когда постановление правительства утратило силу, — примерно 120.