Covid-19: растет заболеваемость и число госпитализированных пациентов

Во вторник в Латвии выявлены 78 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о двух смертях.

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Один умерший был в возрасте от 60 до 69 лет, другой скончавшийся - в возрасте от 70 до 79 лет.

Всего за сутки проведены 6881 анализ на Covid-19. Доля положительных результатов составила 1,1%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 34,1 случая на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом в Латвии заразились 138 650 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, во вторник в стационары поступили 10 пациентов Covid-19. Всего в стационарах лечатся 46 пациентов, из них шесть в тяжелом состоянии.