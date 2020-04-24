Covid-19 с начала пандемии выявлен в трех детских садах и двух школах Риги

Случаи Covid-19 с начала пандемии выявлены в трех детских садах и двух школах Риги, сообщили агентству LЕТА в столичном самоуправлении.

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В настоящее время в связи с выявленными случаями Covid-19 до 6 мая закрыты три муниципальных детских сада — Margrietina, 172-й и 88-й детские сады.

Согласно предоставленной эпидемиологами информации, 14 апреля положительный тест на Covid-19 был у двух детей, посещавших детский сад Margrietina. 21 апреля Covid-19 был выявлен у технического работника 172-го детского сада, 23 апреля — у технического работника 88-го детского сада.

В конце марта и начале апреля Covid-19 был обнаружен у трех сотрудников Пушкинского лицея, а на этой неделе эпидемиологи сообщили о положительном тесте на Covid-19 у технического работника Рижской Ластадийской начальной школы. Школы с начала чрезвычайного положения работают удаленно.

В целом Covid-19 в Латвии выявлен у 784 человек.