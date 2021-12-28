Covid-19: самый высокий уровень заболеваемости сохраняется в Вентспилском и Мадонском краях

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии по-прежнему в Вентспилсском и Мадонском краях.

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии увеличился до 518 случаев на 100 000 населения. По подсчетам агентства LETA, в Вентспилсском крае заболеваемость за прошедшие сутки не изменилась и составляла 881,5 случая, а в Мадонском крае снизилась с 819 до 808,6 случая на 100 000 жителей.

В целом средний уровень заболеваемости по стране превышен в 14 самоуправлениях. Кроме двух названных, это Вентспилс, Марупский край, Лиепая, Кекавский, Саласпилсский, Адажский, Ропажский и Южнокурземский края, Рига, Елгава, Валмиерский край и Юрмала.

Из 1186 случаев заражения Covid-19, выявленных накануне, 42% или 503 зарегистрированы в Риге.

В Елгаве вчера было выявлено 60 новых больных, в Кекавском крае — 43, в Огрском крае — 41, в Цесисском крае — 40, в Ропажском крае — 37, в Марупском крае — 34, в Юрмале — 33, в Баусском крае — 3. Новых случаев не выявлено только в Аугшдаугавском и Вараклянском краях.