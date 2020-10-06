Covid-19: сейчас латвийские больницы намного лучше подготовлены к наплыву пациентов, чем весной

Латвийские больницы возвращаются к все более строгим мерам безопасности. Пока открывать новые отделения для инфицированных коронавирусом нет необходимости. В стационарах с Covid-19 находятся 28 пациентов. И больницы готовы на случай, если это число вырастет, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Русское вещание LTV7.
"Атмосфера тревожная, летом было послабление, мы смягчили дистанцирование. Теперь возвращаемся к тому, как было весной", — говорит председатель правления университетской клинической больницы им. Страдиня Риналдс Муциньш.
Практически каждый день в больнице Страдиня у кого-то из поступивших с какой-либо болезнью пациентов диагностируется и Covid-19, говорит глава учреждения. Таких пациентов, как можно быстрее отправляют в Восточную больницу.
"Если пациентов с Covid-19 будет больше, то и мы готовы их лечить. Мы используем новый корпус, вновь сделаем там специальное отделение. У нас есть все необходимое, весной мы закупили много новых технологий. К сожалению, из-за проблем производства еще не все аппараты дыхания доставлены, но надеемся в ближайшее время их получить", — поделился Риналдс Муциньш.
В Восточной больнице говорят: если пациент поступил с инфарктом, инсультом или аппендицитом, то берется также анализ на Covid-19. При позитивном результате такой больной госпитализируется в специальное отделение, персонал там работает в полной экипировке.
"Сейчас мы гораздо лучше обеспечены средствами защиты, в том числе респираторами, масками, очками. И, конечно, мы требуем, чтобы посетители больницы, пациенты исполняли наши требования и носили маски на лице, которые закрывают и нос, и рот, чтобы уменьшить риск распространения инфекции внутри больницы и не инфицировать пациентов, которые здесь получают лечение", — заявил глава Клиники неотложной медицины и приема пациентов Алексей Вишняков.
По его словам, очень огорчает, что в общественном транспорте, в магазинах, в местах, где собирается много людей, не соблюдается дистанцирование и почти никто не носит маски.
"Больница готова к наплыву пациентов, мы занимались с марта месяца закупкой различного оборудования, в том числе кроватей, аппаратов искусственной вентиляции легких, лабораторного оборудования, чтобы больница могла справиться с наплывом возможно инфицированных в ситуации, когда мы не хотим больше уменьшать или закрывать плановые услуги, услуги дневного стационара, в том числе онкологическую помощь и прочие", — пояснил Алексей Вишняков.